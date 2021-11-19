Россиян предупредили о подорожании безалкогольных напитков
Производство безалкогольных напитков в России может сократиться, а цены на эту продукцию — вырасти из-за проблем с поставками лимонной кислоты из Китая. Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков в беседе с РИА Новости.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что пищевые компании столкнулись со сложностями в поставках компонентов, в частности, лимонной кислоты из Китая, на фоне перегрузки портов Дальнего Востока.
Новиков подтвердил, что в последнее время отечественная индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты.
«Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен», — рассказал эксперт.
Новиков подчеркнул, что лимонная кислота — важный компонент в производстве безалкогольных напитков, и длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно отразиться цикле производства.
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