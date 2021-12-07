В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Ограничения на продажу алкоголя необходимо ввести на время новогодних праздников, а чтобы россиянам было чем себя занять, культурно-массовые мероприятия в праздничные дни должны быть бесплатными. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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«Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что ограничения на продажу спиртного важны, так как некоторые граждане «теряют меру», пишет Газета.ру.

По словам депутата, чтобы жители страны не «спивались» в новогодние праздники, весь культурно-досуговый отдых в этот период должен быть бесплатным.

Хамзаев направит соответствующее обращение в Минкультуры. Межфракционная депутатская рабочая группа планирует обсудить инициативу парламентария 15 декабря, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АлкогольНовый ГодГосдума
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