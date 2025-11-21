«В России растет востребованность психологов, в связи с этим растет их количество. Порой это не совсем квалифицированные кадры, некоторые из них не являются специалистами. Они просто проходят короткие курсы и начинают якобы помогать людям. Одно дело — когда специалист это делает, помогая человеку разобраться в той или иной ситуации. А вы представьте, если такие услуги пытается оказывать непрофессионал. И вот он заходит в мысли, в голову человеку, которому и так тяжело. Порой это может серьезно усугубить состояние пациента. Необходимо ввести квалификационный экзамен, чтобы человек подтвердил свой профессиональный статус и мог уже оказывать такие услуги», — сказал собеседник НСН.

В России День психолога отмечают 22 ноября. По данным СМИ, профессиональное сообщество психологов насчитывает около 60 тысяч специалистов, и эта цифра продолжает расти. ВЦИОМ в 2025 году выяснил, что к услугам психолога хотя бы раз прибегали свыше 40% россиян — вдвое больше по сравнению с показателями пятилетней давности.

Ранее доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин заявил НСН, что упадок сил осенью наблюдается у большинства жителей планеты из-за спада солнечной активности, однако на работоспособности он сказывается слабо, если ставить перед собой краткосрочные цели.

