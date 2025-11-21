Черногория планирует ввести визы для россиян по образцу ЕС

По его словам, страна, несмотря на отсутствие статуса члена ЕС, старается действовать «как государство-член».

«Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Евросоюза», — отметил Спайич.

Премьер-министр добавил, что граждане РФ — лишь одна из посещающих страну групп туристов, при этом её роль в последнее время значительно снизилась.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что введение виз для поездок в Черногорию ещё больше затруднит путешествия россиян в эту страну.