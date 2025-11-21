Черногория планирует ввести визы для россиян по образцу ЕС
Власти Черногории намерена пересмотреть свою визовую политику, чтобы соответствовать правилам Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр республики Милойко Спайич.
По его словам, страна, несмотря на отсутствие статуса члена ЕС, старается действовать «как государство-член».
«Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Евросоюза», — отметил Спайич.
Премьер-министр добавил, что граждане РФ — лишь одна из посещающих страну групп туристов, при этом её роль в последнее время значительно снизилась.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что введение виз для поездок в Черногорию ещё больше затруднит путешествия россиян в эту страну.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Целая армия»: Число психологов в России выросло в три раза
- Индийский истребитель разбился на выставке Dubai Airshow
- Россияне потратили более 3 млрд рублей на психологов в 2024 году
- В Совфеде призвал ввести квалификационный экзамен для психологов
- Черногория планирует ввести визы для россиян по образцу ЕС
- Над Астраханской областью сбили 11 украинских БПЛА за три часа
- Песков рассказал, что РФ не сообщали о согласии Зеленского на переговоры
- Телеграм: Мирный план, злой НАБУ и Урсула-побирушка
- Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма
- Скидки останутся: Депутат Гартунг поддержал банки в споре с маркетплейсами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru