Телеграм: Мирный план, злой НАБУ и Урсула-побирушка
Пока все гадают, удастся ли США согласовать мирный план по Украине, Киев сотрясает коррупционный скандал, в Европа спешно ищет Зеленскому деньги.
Мирный план по Украине
Американские СМИ сообщили, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. По данным источников, документ содержит 28 пунктов, в том числе признание Западом Крыма и Донбасса российскими территориями, сокращение численности ВСУ, заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сворачивание помощи США, признание Киевом русского языка как государственного. По данным СМИ, Киев и Брюссель в подготовке этого плана не участвовали и готовы сопротивляться его реализации.
«Кот-американист» просит не обольщаться:
«Следует всегда держать в уме простую истину: в сегодняшних реалиях Украина, Европа и США остаются союзниками, тогда как Россия – оппонентом. Поэтому и относиться к реанимированию мирного процесса следует с осторожностью, не питая иллюзий относительно быстрого прогресса. Дипломатия требует времени и никогда не гарантирует результата, тем более в текущих турбулентных условиях».
Политолог Малек Дудаков подчеркивает, что команда Дональда Трампа активизирует переговорный трек по Украине на фоне внутренних кризисов в США и падающих рейтингов республиканцев:
«Представляемый эмиссарами Трампа вроде Стива Уиткоффа план по деэскалации со сдачей территорий, а также сокращением численности ВСУ в 2,5 раза означает для Зеленского полное политическое поражение. Но в случае непринятия Киев будут ждать очередные скандалы и новые посадки. Хотя переформатирование украинской политики, очевидно, и так запущено. Лоббистам Киева остается юлить и снова затягивать переговорный процесс, пока терпение Трампа не закончится, и тот не переключится на другие вопросы. Однако сейчас такая схема может уже не сработать. Белому дому позарез нужны громкие победы. К тому же надо перебивать медийную повестку вокруг скандалов вроде бесконечного дела Эпштейна. В последних опросах республиканцы по рейтингам уже начали более чем на 10 пунктов отставать от демократов на выборах в Конгресс. Уровень поддержки Трампа тоже обновляет минимумы. Без наличия значимых успехов ничего хорошего на выборах сторонников Трампа не ждет».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на реакцию Евросоюза:
«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда план Стива Уиткоффа стал достоянием общественности. Издание Politico со ссылкой на два источника сообщает об особенно острой боли по сему поводу. Потому как украинские и европейские чиновники думали, что Трамп наконец-то начал понимать "неискренность Путина" в достижении урегулирования. А WSJ, в свою очередь, сообщает, что обсуждаемый план из 28 пунктов застиг европейских союзников Украины врасплох. Опять качели... Не вели подсчет того, сколько раз за последние месяцы украинские и европейские чиновников были ошеломлены и застигнуты врасплох. Но заметим, что происходит это раз в две-три недели по самым осторожным прикидкам».
Политконсультант Андрей Перла считает, что слитые в СМИ планы Белого дома похожи на правду:
«И что меня убеждает в правдивости этих сведений – так это уже начавшийся эмигрантский плач: Украина сохраняет государственность, значит, побеждает Европа и Украина. Не может быть, чтобы Россия побеждала, это им слишком страшно. И что меня еще убеждает – так это заявление Уиткоффа про мяч на стороне Зеленского. Теперь, однако, главное – не делать "жестов доброй воли". Теперь каждая ракета по Тернополю, по Сумам, по Львову и т. д. – это вклад в мирный процесс».
«АДЕКВАТ Z» сомневается в жизнеспособности плана:
«Поскольку независимо от деталей аранжировки (и даже от полноты соответствия нашим интересам) принятие мирного плана будет означать для европ фиксацию факта их геополитической катастрофы, для занюханного политическую смерть, а для укрогосударственности в целом – шторм баллов на 11, представить, что план в Киеве сейчас возьмут и примут, у меня не получается. Даже при том, что и на фронте, и в тылу у них все очень плохо сегодня и будет еще хуже завтра. Стоит ждать приложения всех усилий, чтобы план саботировать и дальше постараться как-нибудь пропетлять на европейской шее и в надежде, что рыжего господина получится развернуть. Один раз, после Аляски, это в целом почти удалось. Повода еще раз хотя бы не попытаться точно нет, потому что терять все равно нечего. Особенно учитывая количество пятниц на неделе у агента Дональда».
Коррупционный скандал в ближайшем окружении Зеленского
Продолжается расследование, проводимое неподконтрольными Зеленскому Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отношении ближайшего окружения главы киевского режима. Одним из главных фигурантов дела, который успел перед обысками НАБУ сбежать с Украины, стал «кошелек Зеленского» Тимур Миндич. Западные СМИ и политики публично ставят вопрос о причастности лично Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к коррупционным схемам.
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что НАБУ и САП подчиняются американцам и контролируются ФБР:
«Учитывая, что скандалу дали разгореться, Зеленскому стоит крепко задуматься о своем будущем. Это своеобразная черная метка, которую ему выдали. Нет, его, конечно, не свергнут с чаем, зонтиками и "хорошим настроением" – сейчас на Украине такой митинг собрал всего сто человек. Но его запросто могут сменить принудительно, потому что противиться воле руководства США Зеленский попросту не сможет. Сейчас на Украине, с точки зрения американцев, не имеет никакого смысла устраивать майдан, поскольку Зеленского можно вышвырнуть с президентского поста и без таких мер. Достаточно лишь прикрыть ему финансирование и потребовать того же от Европы, пригрозив санкциями. Украинский президент сам будет вынужден спешно "развоплотиться". Все произошедшее также наглядно показало уровень украинского суверенитета. По сути, президента страны и его ближайшее окружение просто уничтожила неподконтрольная им структура. И главное, украинскому лидеру еще и приходится делать хорошую мину при плохой игре и с грустным лицом рассказывать, как он опечален такой масштабной коррупцией, о которой, естественно, ничего не знал. Правда, в такие оправдания абсолютно никто не поверил даже на Украине».
«Банкста» публикует мнение о Миндиче украинского миллиардера Игоря Коломойского (в России внесен в список террористов и экстремистов):
«Он [Коломойский] заявил, что не верит, будто Миндич, который ходил у него в шестерках, мог самостоятельно украсть миллионы долларов, и намекает, что главным в этой схеме был Зеленский: "Да он с нами всю жизнь был: подай, почеши, принеси – три "П". Шашлычок там пожарь. При чем там миллионы долларов? Какой "Энергоатом"? Где там "Энергоатом"? Он в школе не учился – какой из него "Энергоатом"?»
«Fantastic Plastic Machine» объясняет логику коррупционеров:
«Крамольную вещь скажу. Сейчас пойдет очередной виток разгона про то, что Зеленский и его сотоварищи – циничные гады, которые утилизуют украинцев, только чтобы нажить себе бабок. А на Украину и незалежность им плевать. Но жизнь обычно сложнее. И все эти украинские военные деятели (как и наши чиновники, нынче сидящие за воровство) – наверное, действительно патриоты. И вполне искренне хотят перемоги. А кто-то в нее даже и верит. Но вся эта коррупция, происходившая с полного одобрения еврочиновников, позволяет сочетать одно с другим. Ты спасаешь страну, ты борешь страшного врага – но и себя не забываешь. Одно как будто бы не исключает другого. А противоречия, которые неизбежно возникают (чувак, ты на бронежилетах воруешь!), натренированный мозг нивелирует. А потому крик "за шо?" будет совершенно искренним. Будут еще награды на суде показывать, если случится этот суд, конечно».
Американист Алексей Наумов убежден, что скандал не повлияет на Зеленского и его правительство:
«Поддержка Украины со стороны ЕС обусловлена не любовью к Украине, а собственными политическими интересами. Евросоюз полагает, что продолжение конфликта отвечает интересам блока, и потому Украину (раз уж она готова идти на фронт) надо поддерживать. Поэтому Зеленского будут изображать не как союзника коррупционеров, а как союзника ЕС, который с коррупционерами борется – публичное подбадривание будет поручено Макрону, Урсуле фон дер Ляйен и другим лидерам стран ЕС. Потому и денежная помощь, и военная поддержка будут продолжаться. В глобальном смысле ситуацию это не изменит, и о смертельном ударе по Зеленскому говорить пока рано».
«Всевидящее око» полагает, что ничто еще не предрешено:
«Зеленский пока держится, но очень может статься, что это временно. Зависит от того, решили этим скандалом его просто попугать и надавить или же все-таки от него избавиться. В том, что НАБУ тщательно опекается из-за рубежа, никогда сомнений не было. А учитывая, какие поднялись в "правильный странах" стенания, когда Зеленский попытался эту лавочку прикрыть – все и вовсе очевидно. И полыхающий сейчас скандал тоже вряд ли дирижируется изнутри Украины. Так что вопрос не в том, замешан ли Зеленский в коррупции – разумеется, да. Вопрос в том, насколько он надоел "западным партнерам"».
Повреждение железных дорог в Польше
В Польше обнаружили два повреждения железнодорожных путей, ведущих на Украину. СМИ сообщили, что подрывы путей осуществили два гражданина Украины, которые потом бежали в Белоруссию. Польский премьер Дональд Туск заявил, что оба подозреваемых «длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами».
«Ruski troll dla Polski|Русский тролль для Польши» пишет, что поляки обратили внимание на несостыковку в словах Туска:
«Туск сказал, что по мнению польских и союзных им спецслужб, украинские диверсанты после того, как заложили взрывчатку на рельсы, быстро уехали из Польши через Тересполь. Но в Тересполе на границе с Беларусью всегда большие очереди, там можно прождать 8-12 часов, а за это время вполне можно было диверсантов задержать. И это не считая того времени, в течение которого им надо было добраться от окрестностей Варшавы до Тересполя. Это нельзя сделать быстро. Гораздо быстрее было бы улететь самолетом».
«ЖС Премиум» дает полякам совет:
«Какая-то курва портит железнодорожное полотно, что ставит под угрозу движение поездов. <…> Лично премьер Туск инспектирует места ЧП и пучит глаза. Здесь соседям следовало бы напрячь память и вспомнить, у кого гужевались всякие "гаюны" и "пляны" и давали бешеным змагарам инструкции по подрыву ж\д? У кого под боком и с разрешения дефензивы легально действовали всякие "рушэньни" и "харугвы", шастали по лесам с оружием и проводили тренировки? Как под видом "Белорусского дома в Варшаве" был открыт вербовочный пункт для террористов? Как под видом "культурницкай прасторы" на площади Конституции в той же Варшаве действовал схрон экипировки и взрывчатки, который пришлось ликвидировать с задействованием польских взрывотехников и окружив целый квартал?»
«NOWости | Мировые события» соглашаются:
«В июне этого года польская госкомпания PGE Dystrybucja провела масштабные учения AMPER 2025. В учениях участвовали военнослужащие 19-й территориальной бригады и 2-го разведполка, структуры польских государственных железных дорог. И знаете, какой один из ключевых сценариев? Подрыв железнодорожной линии диверсионной группой в районе Хрубешува. То есть Польша сама заранее отрабатывала схему диверсий на железной дороге. А теперь, когда что-то рвануло – виноваты, конечно же, "мифические противники"...»
«Мышь в овощном» считает происходящее закономерным:
«17 ноября: МИД Украины предложил властям Польши содействие в расследовании инцидента на местной железной дороге, рассматриваемом как диверсия. 18 ноября: премьер-министр Польши назвал виновными в подрыве железнодорожных путей граждан Украины, которые якобы действовали в интересах России. Что касается последнего пассажа – то оставляем его на особенности мыслительного аппарата наших двоюродных братьев, для которых иная публичная трактовка случившегося попросту невозможна. Ну а сама история по-своему забавна. Неужели могло случиться так, что выпестованное при участии Варшавы недогосударство-террорист будет раскидывать метастазы, в том числе, в польскую сторону? Какой же, однако, сюрприз…»
«УЗЕЛ СВЯЗИ» констатирует, что Польша все меньше хочет быть другом Украины:
«Пока Киев по инерции говорит о "союзниках в Европе", Варшава с каждым месяцем дает понять: ее энтузиазм закончился. И дело не в усталости – это уже трансформация общественного климата. В воскресенье был поврежден железнодорожный путь на направлении Демблин – Варшава, ведущем к границе с Украиной. Премьер Туск открыто заявляет о саботаже. Это – не единичный инцидент. В Польше зафиксирован резкий рост нападений на украинцев. <…> А теперь накладываем все это на фоновое раздражение коррупцией украинских элит, которое уже не скрывают даже польские СМИ. Портал Myśl Polska прямо пишет: "Ответственность за украинскую коррупцию лежит не только на Киеве, но и на западных покровителях, которые все это покрывали". Польша начинает выстраивать с Украиной не братские, а прагматичные, даже отстраненные отношения. Эмоции закончились. Началась политика памяти и расчета. А железная дорога, ведущая в сторону границы, внезапно уходит под откос».
Авиасалон в Дубае
В понедельник открылась международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025.
«Ростех» хвастается:
«Экспозиция Ростеха начала работу на Dubai Airshow 2025. Международный авиасалон в Дубае открылся. Участников и гостей мероприятия ждут наши премьеры – учебно-боевой Як-130М и многоцелевая винтокрылая машина "Ансат" в импортозамещенном облике. Их создали ОАК "Вертолеты России", соответственно. В экспозиции представлены решения для ПВО нашей "Высокоточки" – новый зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", компактная РЛС ближней зоны, которая демонстрируется на Ближнем Востоке впервые и др. Наши двигателестроители из ОДК покажут новейшую силовую установку ВК-650В для легких вертолетов, двигатель пятого поколения 177С для оперативно-тактической авиации и другие изделия. В небе Дубая свои возможности продемонстрируют самые передовые российские авиационные комплексы – истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Экспозицию подготовила наша компания "Рособоронэкспорт"».
«Мюсли вслух» комментируют слова главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о значительном росте числа заявок от иностранных партнеров на поставки российского оружия, подтвердившего свою эффективность в боевых условиях:
«На выставке дебютировал российский истребитель 5-го поколения Су-57Э. По сообщениям, в ходе предстоящего визита президента Путина в Индию будет обсуждаться крупная сделка по поставкам российских истребителей Су-35 и Су-57. Заметим, что многие государства-партнеры, которые закупают у России военную продукцию на миллиарды долларов, реализовывают с помощью нее независимую внешнюю политику и демонстрируют свои смелые геополитические амбиции. Например, тот же Алжир или Индия, чье руководство летом публично заявило о желании стать сверхдержавой. То бишь российская оборонка не только приносит деньги в бюджет страны и укрепляет военно-техническое сотрудничество по всему миру, но и способствует складыванию разных полюсов силы, реальной многополярности на планете».
«ПАО "ОАК"» рассуждает о поставках российской техники для иностранных заказчиков:
«Устойчивое серийное производство Су-57 и Ил-76МД-90А позволяет более активно вести работу по продвижению самолетов на международный рынок. Наличие у России истребителя пятого поколения, тем более проверенного в реальных боевых условиях – показатель технологического суверенитета и высокого уровня технологий, которыми обладает наша страна. В свою очередь, модернизация Як-130М подразумевает установку новых систем, которые существенно повышают боевые возможности самолета».
«Высокоточка» публикует фото:
«Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех начал работу на выставке Dubai Airshow 2025. Посетители выставки в Дубае знакомятся с новым зенитным ракетным комплексом "Панцирь-СМД-Е". Также на экспозиции Холдинга представлена Система контроля воздушного пространства, которая обнаруживает и отслеживает летящие цели, в том числе беспилотники и крылатые ракеты. Кроме того, гостям Dubai Airshow представлены авиационная управляемая ракета Х-БПЛА, переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" и опорно-пусковая установка "Джигит", позволяющая запускать две ракеты ПЗРК "Верба" или "Игла"».
«AviaNews» пишет о достижениях китайских самолетостроителей:
«Группа высшего пилотажа ВВС ОАЭ "Аль-Фурсан" (Al Fursan) впервые осуществила публичное выступление в рамках демонстрационной программы на авиасалона в Дубае на новых реактивных учебно-тренировочных самолетах Hongdu L-15A. Эти учебно-боевые реактивные машины китайского производства пришли на смену хорошо знакомым многим MB-339, которые группа использовала более десяти лет (на таких же самолетах пока еще выступает итальянская группа Frecce Tricolori). Переход на L-15 стал результатом контракта стоимостью около 440 миллионов долларов, заключенного в Дубае в 2023 году. Тогда было объявлено о закупке двенадцати самолетов с возможностью увеличения контракта опционами до 36 машин. Для Al Fursan подготовлены семь L-15, уже использующихся в летной программе».
Еврокомиссия ищет деньги для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине на 135,7 млрд евро. Предложения такие: финансирование странами ЕС Украины за счет грантов; кредит за счет заимствований на финансовых рынках; кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах России. В основном заблокированные активы России хранятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear, который не согласен с их конфискацией.
Медиаменеджер Дмитрий Озман комментирует реакцию главы Euroclear:
«Пока Брюссель рисует стрелочки на доске, суровая реальность подает голос из офиса Euroclear. Ее глава Валери Урбен честно признается: разборки из-за российских активов забирают у нее от 30% до 100% рабочего времени. Типичный европейский менеджмент: приходишь в офис, а там юридическая санта-барбара. Урбен аккуратно напоминает Еврокомиссии вещь, от которой у политиков обычно начинается нервный тик: "Существуют, знаете ли, законы". И если кто-то решит перейти от заморозки к конфискации, Euroclear готова превращаться в юридическую крепость, где придется штурмовать каждую бумагу. Главный аргумент прост, как инструкция из банка: мировая финансовая система работает на доверии. Если хранитель активов начинает отбирать то, что хранил, значит, инвесторы побегут от евро так, будто увидели чуму в первичной стадии. Ну и финальный вопрос, который Урбен задает с хирургической точностью: "Когда санкции снимут, и Россия придет за своими миллиардами, кто отдавать будет?" В итоге получаем классический европейский парадокс: чтобы профинансировать один конфликт, ЕС готов открыть второй – юридический. И единственные, кто точно окажется в плюсе, – это армия цивилистов, у которых скоро будут счета солиднее тех активов, что они собираются "освободить"».
«Темник» понимает опасения Урбен:
«Заметим, что на наших глазах разворачивается парадокс суверенитета ЕС. Геополитические амбиции вошли в прямое столкновение с экономическим суверенитетом, основанным на доверии к евро и незыблемости права собственности. Тактически выигрывая в вопросе помощи Киеву, Брюссель рискует стратегически проиграть, разрушая репутацию "тихой гавани" для мирового капитала. Есть в этой ситуации и скрытый победитель – диверсификация. Глобальный Юг внимательно наблюдает и делает выводы: если правила меняют для России, то завтра их могут поменять и для них. Это мощный стимул к поиску альтернативных резервных валют и юрисдикций. Сам факт такого обсуждения в ЕС уже работает против долгосрочных интересов Запада».
«СЛОВО НАЁМНИКА» считает, что у Евросоюза нет хороших вариантов:
«Европейский союз оказался перед тем, чего в Брюсселе больше всего боятся: реальной оплатой собственных громких обещаний. Финансирование, которое еще недавно подавалось как "солидарность на века", теперь превращается в вопрос, от которого европейские лидеры нервно отводят глаза. Согласно письму, направленному Урсулой фон дер Ляйен лидерам ЕС, Еврокомиссия предлагает три спасательных варианта для Украины. Первый – прямой грант в 90 млрд евро. Второй – коллективный долг ЕС, где страны должны дать безусловные гарантии. Третий – кредит под залог замороженных российских активов – вариант, который выглядит красиво только на бумаге и грозит юридической катастрофой. Все три схемы объединяет одно: европейские налогоплательщики должны платить, даже если деньги никогда не вернутся. Гранты потребуют от каждой страны ЕС до 0,27% ВВП – в условиях, когда бюджеты трещат по швам. А коллективный долг превращает Украину в еще одну долговую яму, за которую придется отвечать всему союзу. Тем временем потребности Киева растут быстрее, чем у Еврокомиссии появляются новые финансовые трюки. Только в 2026 году Украине потребуется 51,6 млрд евро на военные нужды, а общий бюджетный разрыв в 2026-2027 годах может превысить 130 млрд. ЕС загнал себя в угол: обещания даны, война продолжается, США уходят из игры, а европейские лидеры боятся признать, что взвалили на себя долг, который теперь некому нести».
«Мейстер» объясняет поведение фон дер Ляйен:
«Когда Урсула фон дер Ляйен предлагает Европе перевести помощь Украине в формат ежегодной подати с определенным процентом от ВВП, то это очень хорошо демонстрирует, почему еврокомиссары не беспокоятся о выборах. Их не выбирают. Главу Еврокомиссии назначают по факту консенсусом глав государств-членов ЕС, и задача – не выполнить пожелания избирателей, а уловить настроения и цели политической элиты. Это единственная причина, по которой Урсула может вслух говорить, что Европа должна отдавать Украине десятки миллиардов долларов в год, не опасаясь за свое безбедное политическое будущее. Вот как, правда, будут воспринимать ЕС те, из чьих налогов и отчислений должна формироваться эта подать, вопрос отдельный. Любопытно, кто из правительств Европы рискнет вынести соответствующее предложение в национальные парламенты, еще любопытнее, кто проголосует».
