Телеграм: Мирный план, злой НАБУ и Урсула-побирушка

Американские СМИ сообщили, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. По данным источников, документ содержит 28 пунктов, в том числе признание Западом Крыма и Донбасса российскими территориями, сокращение численности ВСУ, заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сворачивание помощи США, признание Киевом русского языка как государственного. По данным СМИ, Киев и Брюссель в подготовке этого плана не участвовали и готовы сопротивляться его реализации.

«Кот-американист» просит не обольщаться:

«Следует всегда держать в уме простую истину: в сегодняшних реалиях Украина, Европа и США остаются союзниками, тогда как Россия – оппонентом. Поэтому и относиться к реанимированию мирного процесса следует с осторожностью, не питая иллюзий относительно быстрого прогресса. Дипломатия требует времени и никогда не гарантирует результата, тем более в текущих турбулентных условиях».

Политолог Малек Дудаков подчеркивает, что команда Дональда Трампа активизирует переговорный трек по Украине на фоне внутренних кризисов в США и падающих рейтингов республиканцев:

«Представляемый эмиссарами Трампа вроде Стива Уиткоффа план по деэскалации со сдачей территорий, а также сокращением численности ВСУ в 2,5 раза означает для Зеленского полное политическое поражение. Но в случае непринятия Киев будут ждать очередные скандалы и новые посадки. Хотя переформатирование украинской политики, очевидно, и так запущено. Лоббистам Киева остается юлить и снова затягивать переговорный процесс, пока терпение Трампа не закончится, и тот не переключится на другие вопросы. Однако сейчас такая схема может уже не сработать. Белому дому позарез нужны громкие победы. К тому же надо перебивать медийную повестку вокруг скандалов вроде бесконечного дела Эпштейна. В последних опросах республиканцы по рейтингам уже начали более чем на 10 пунктов отставать от демократов на выборах в Конгресс. Уровень поддержки Трампа тоже обновляет минимумы. Без наличия значимых успехов ничего хорошего на выборах сторонников Трампа не ждет».

«Доктор Z прописал» обращает внимание на реакцию Евросоюза:

«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда план Стива Уиткоффа стал достоянием общественности. Издание Politico со ссылкой на два источника сообщает об особенно острой боли по сему поводу. Потому как украинские и европейские чиновники думали, что Трамп наконец-то начал понимать "неискренность Путина" в достижении урегулирования. А WSJ, в свою очередь, сообщает, что обсуждаемый план из 28 пунктов застиг европейских союзников Украины врасплох. Опять качели... Не вели подсчет того, сколько раз за последние месяцы украинские и европейские чиновников были ошеломлены и застигнуты врасплох. Но заметим, что происходит это раз в две-три недели по самым осторожным прикидкам».

Политконсультант Андрей Перла считает, что слитые в СМИ планы Белого дома похожи на правду:

«И что меня убеждает в правдивости этих сведений – так это уже начавшийся эмигрантский плач: Украина сохраняет государственность, значит, побеждает Европа и Украина. Не может быть, чтобы Россия побеждала, это им слишком страшно. И что меня еще убеждает – так это заявление Уиткоффа про мяч на стороне Зеленского. Теперь, однако, главное – не делать "жестов доброй воли". Теперь каждая ракета по Тернополю, по Сумам, по Львову и т. д. – это вклад в мирный процесс».

«АДЕКВАТ Z» сомневается в жизнеспособности плана:

«Поскольку независимо от деталей аранжировки (и даже от полноты соответствия нашим интересам) принятие мирного плана будет означать для европ фиксацию факта их геополитической катастрофы, для занюханного политическую смерть, а для укрогосударственности в целом – шторм баллов на 11, представить, что план в Киеве сейчас возьмут и примут, у меня не получается. Даже при том, что и на фронте, и в тылу у них все очень плохо сегодня и будет еще хуже завтра. Стоит ждать приложения всех усилий, чтобы план саботировать и дальше постараться как-нибудь пропетлять на европейской шее и в надежде, что рыжего господина получится развернуть. Один раз, после Аляски, это в целом почти удалось. Повода еще раз хотя бы не попытаться точно нет, потому что терять все равно нечего. Особенно учитывая количество пятниц на неделе у агента Дональда».



