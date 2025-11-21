Москвичи останутся без снега минимум до Нового года

Опыт последних лет позволяет вычислить, что устойчивый снежный покров ляжет в Москве только в конце декабря, заявила НСН Татьяна Позднякова.

Ноябрь для москвичей закончится теплой погодой и почти без осадков, а снега придется подождать как минимум до конца года, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с НСН.

«До конца ноября у нас сохранится неустойчивая погода. Будут периоды относительно морозные со снежком, которым на смену придут более теплые дни, когда осадки будут выпадать в виде дождя. Пока рано говорить об устойчивом снежном покрове. В последние годы он стал формироваться у нас только в декабре. Даже если он ляжет в начале декабря, то в середине уже исчезает, и иногда даже ждем, будем ли встречать Новый год со снегом или нет. Такая ситуация у нас стандартная, если судить по опыту прошлых нет. Температура воздуха вплоть до конца декабря будет колебаться около нуля градусов», — отметила она.

Метеоролог добавил, что конец ноября в Московском регионе также будет теплым.

«До 30 числа модели показывают, что осадки могут и не прогнозироваться, но 24-го числа наступит следующий коварный циклон. В этот день и 27-го возможны снегопады, которые будут сменяться дождем и снова снегом, смешанные осадки, но не более того. Придет и теплый фронт, и холодный, но при этом температура будет колебаться около нуля. Ноябрь положительный, аномально теплый, поэтому скорее завершится теплом, нежели снегом», — сообщила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в эфире НСН, что москвичей ждет температурная «болтанка».

