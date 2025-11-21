«Получается, что официально все сделано законно. Человек-льготник может ввезти автомобиль в Белоруссию, а потом как собственник может везти его куда угодно. Как ограничить эту схему? Вообще не пускать? Должны же быть какие-то основания. Ограничить можно по количеству, например, одна легковая машина и одна грузовая. Также можно по цене ограничить, чтобы не все машины могли так «проезжать». Таким образом могут ограничить ввоз более дорогих машин, просто увеличат сбор и все. Могут также утильсбор увеличить, чтобы прикрыть схему. Но я думаю, что ограничения сильно на авторынке не отразятся», - отметил он.

При этом автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что через Белоруссию и так уже сложно провезти машину.

«Через Белоруссию и так уже ввозится мизерное количество авто, их ограничили уже по всем статьям. У нас 60% ввозится из Японии, 35% - из Китая, немножко через Киргизстан, еще небольшая часть через Грузию. Сейчас через Белоруссию ввозим меньше 1%», - добавил собеседник НСН.

Новые автомобили под видом подержанных ввозили в Россию не только китайские, но также японские и европейские бренды, ограничения со стороны китайских производителей ощутимо ударят по параллельному импорту. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

