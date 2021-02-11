В Совфеде предложили выделить треш-стримы в отдельную статью УК
Проведение треш-стримов нужно выделить в отдельную статью уголовного кодекса, заявил председатель Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.
Так называемые треш-стримы - жанр трансляций на YouTube, в ходе которых ведущий совершает с собой, но чаще со своими гостями опасные для здоровья или просто унизительные вещи. Власти обратили внимание на трэш-трансляции после того, как блогер Reeflay на протяжении двух часов вел прямой эфир, пока на заднем плане в кадре лежала мертвая девушка. На него завели уголовное дело и арестовали. Ранее блогер Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. Против него также возбудили уголовное дело.
По словам Пушкова, треш-стримы вызывают в российском обществе определенную озабоченность. В ходе этих трансляций в интернете возникает угроза здоровью и жизни людей, наносится ущерб их психическому и физическому здоровью, унижается человеческое достоинство, пояснил член Совфеда.
«Это является преступлением и со мной согласны все члены рабочей группы. Мы должны внести изменения в законодательство, которые позволят исключить треш-стримы как таковые из сферы интернет-деятельности, приравнять треш-стримы к преступлению», - сказал Пушков.
Сенатор добавил, что те действия, которые совершаются в ходе треш-стримов, сами по себе давно криминализованы уголовным кодексом и подготовленные поправки просто предлагают добавить в соответствующие статьи слова «в том числе совершенные с одновременной трансляцией в сети интернет».
«Треш-стримы заслуживают вычленения в особую категорию, а не простого запрета всех этих действий в том числе в интернете», - сказал Пушков.
По мысли сенатора, закон должен иметь общественное звучание. «Наша деятельность как законодателей состоит не только в том, чтобы совершенствовать законодательство, но и делать его понятным для граждан. Потому у меня просьба к нашим уважаемым экспертам и коллегам-сенаторам подумать над тем, можем ли мы вычленить предмет запрета, потому что если мы просто дополним уголовный кодекс статьями о том, что нельзя делать все тоже самое в интернете, то мне кажется, что общественное звучание будет смазано», - отметил Пушков.
По его словам, законодательство должно не только карать за преступления, но и предупреждать их.
«Если вычленить треш-стримы как отдельную сферу запрета, то мы бы сыграли на предупреждение. То есть мы не должны реагировать на преступление в стиле «будет труп - приходите», важно, чтобы этого трупа вообще не было», - подчеркнул сенатор.
В январе Пушков предложил наказывать за треш-стримы как за унижение человеческого достоинства – штрафами, общественными работами и лишением свободы на срок до 6 лет.
Соответствующие изменения сенатор предложил внести в статью 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.
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