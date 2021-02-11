В Совфеде предложили выделить треш-стримы в отдельную статью УК

Проведение треш-стримов нужно выделить в отдельную статью уголовного кодекса, заявил председатель Временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.

Так называемые треш-стримы - жанр трансляций на YouTube, в ходе которых ведущий совершает с собой, но чаще со своими гостями опасные для здоровья или просто унизительные вещи. Власти обратили внимание на трэш-трансляции после того, как блогер Reeflay на протяжении двух часов вел прямой эфир, пока на заднем плане в кадре лежала мертвая девушка. На него завели уголовное дело и арестовали. Ранее блогер Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. Против него также возбудили уголовное дело.

По словам Пушкова, треш-стримы вызывают в российском обществе определенную озабоченность. В ходе этих трансляций в интернете возникает угроза здоровью и жизни людей, наносится ущерб их психическому и физическому здоровью, унижается человеческое достоинство, пояснил член Совфеда.