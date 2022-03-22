В Совфеде предложили ввести государственную экспертизу школьных учебников

Сенаторы в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложили уйти от монополии Министерства просвещения на допуск школьных учебников и перейти к многоэтапной экспертизе, передает ТАСС.

Отмечается, что необходимо вновь вернуться к системе, которая существовала в советское время.

Зампред комитета СФ по образованию Екатерина Алтабаева также предложила внести корректировку в учебники с учетом происходящих сейчас событий.

В свою очередь, член комитета Людмила Скаковская предложила уменьшить количество учебников по одному предмету.

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По ее словам, сейчас по русскому языку более 60 учебников и более 50 учебников по литературному чтению, и это только для начальных классов.

На фоне антироссийских санкций в нашей стране у иностранных студентов не наблюдается большое количество проблем, все вопросы решаются сразу. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-губернатор Владимирской области, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.



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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ШколаУчебникиОбразованиеСовфед
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