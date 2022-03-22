В Совфеде предложили ввести государственную экспертизу школьных учебников

Сенаторы в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложили уйти от монополии Министерства просвещения на допуск школьных учебников и перейти к многоэтапной экспертизе, передает ТАСС.

Отмечается, что необходимо вновь вернуться к системе, которая существовала в советское время.

Зампред комитета СФ по образованию Екатерина Алтабаева также предложила внести корректировку в учебники с учетом происходящих сейчас событий.

В свою очередь, член комитета Людмила Скаковская предложила уменьшить количество учебников по одному предмету.