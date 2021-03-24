В Совфеде предложили индексировать пенсии новой категории россиян
Предложено освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергея Рябухина.
По его словам, эта инициатива заслуживает внимания и поддержки. Как отмечается, сегодня многие старшие по домам — пенсионеры. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.
Инициатива позволит восполнить этот пробел. Рябухин считает нужным провести «круглый стол» на эту тему и оформить саму идею в законопроект.
Как сообщалось, следующая индексация пенсий в России состоится 1 апреля текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса.
По его словам, будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны.
Тем временем, в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб.
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