В Совфеде предложили индексировать пенсии новой категории россиян

По его словам, эта инициатива заслуживает внимания и поддержки. Как отмечается, сегодня многие старшие по домам — пенсионеры. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.

Инициатива позволит восполнить этот пробел. Рябухин считает нужным провести «круглый стол» на эту тему и оформить саму идею в законопроект.

Как сообщалось, следующая индексация пенсий в России состоится 1 апреля текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса.

По его словам, будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны.

Тем временем, в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб.





