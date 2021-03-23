В России социальные доплаты к пенсии будут назначать без заявления

Социальная доплата к пенсии с 1 января 2022 года будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В сообщении говорится, что ведомство уже подготовило проект приказа, утверждающего порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

В Минтруде напомнили, что социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, если сумма материального обеспечения у них не достигает величины регионального ПМП.

Ранее в Минтруде предложили проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4%, сообщает RT. В ведомстве уточнили, что индексация затронет почти четыре миллиона граждан.