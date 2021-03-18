Названы сроки новой индексации пенсий

Неработающие пенсионеры в России получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. Среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17 тысяч 443 рублей, сообщил Биезбардис.

Сегодня социальную пенсию получают около 3,2 млн граждан страны.

Тем временем, в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб.

Это поставит их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения.

