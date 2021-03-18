Названы сроки новой индексации пенсий

Следующая индексация пенсий в России состоится 1 апреля текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса.

По его словам, будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны.

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Неработающие пенсионеры в России получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. Среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17 тысяч 443 рублей, сообщил Биезбардис.

Сегодня социальную пенсию получают около 3,2 млн граждан страны.

Тем временем, в Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб.

Это поставит их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения.

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ФОТО: pixabay.com
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