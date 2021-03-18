Госдума предложила расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия
В Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Предлагается дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы. По словам Нилова, это поставит их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения.
Сегодня право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы федерального органа исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера.
Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, для чего понадобилось это нововведение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru