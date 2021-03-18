Госдума предложила расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия

В Госдуму внесен проект закона о досрочном выходе не пенсию работников региональных противопожарных служб, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Предлагается дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы. По словам Нилова, это поставит их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения.