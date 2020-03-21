В Совфеде подтвердили индексацию пенсий россиян
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, надо ли россиянам ждать индексации зарплат и пенсий.
Дополнительную индексацию пенсий и зарплат в России предложил провести руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает «Российская газета».
Миронов считает, что таким образом в стране можно поддержать платёжеспособный спрос населения в период пандемии COVID-19 и на фоне обвала цен на нефть.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1 процента. Остается решать, каким образом государство поддержит работающих граждан.
«Это (индексация зарплат и пенсий – прим. НСН) будет сделано. Только в каком виде: в виде индексации, оплаты вынужденных прогулов – так или иначе, поддержка в это тяжелое время будет выполнена, поэтому не понимаю, о чем еще говорит Сергей Миронов (руководитель фракции «Справедливая Россия» - прим. НСН).
Сейчас любые меры поддержки целесообразны - в этот период времени. И опыт зарубежных стран говорит о том, что поддержка идет через персоналии, через адресность. Россия поступает немножно по-другому. У каждого государства своя система поддержки. Мы поддерживаем отрасли, которые задействованы сейчас: здравоохранение, образование», - пояснил сенатор.
Ранее Валерий Рязанский отмечал в эфире НСН, что для работающих и неработающих пенсионеров предусмотрены разные способы начисления пенсий.
«У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года», - уточнил сенатор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Роспотребнадзор: тест-системы для выявления коронавируса направлены в 13 стран
- В Совфеде подтвердили индексацию пенсий россиян
- США упрекнули Россию за использование энергетики во враждебных целях
- ТПП: В России могут остаться без работы 8,6 миллионов человек из-за пандемии
- В Госдуме инициируют новую индексацию пенсий и зарплат