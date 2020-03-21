В Совфеде подтвердили индексацию пенсий россиян

Дополнительную индексацию пенсий и зарплат в России предложил провести руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает «Российская газета».

Миронов считает, что таким образом в стране можно поддержать платёжеспособный спрос населения в период пандемии COVID-19 и на фоне обвала цен на нефть.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1 процента. Остается решать, каким образом государство поддержит работающих граждан.

«Это (индексация зарплат и пенсий – прим. НСН) будет сделано. Только в каком виде: в виде индексации, оплаты вынужденных прогулов – так или иначе, поддержка в это тяжелое время будет выполнена, поэтому не понимаю, о чем еще говорит Сергей Миронов (руководитель фракции «Справедливая Россия» - прим. НСН).