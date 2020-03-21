В Совфеде подтвердили индексацию пенсий россиян

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, надо ли россиянам ждать индексации зарплат и пенсий.

Дополнительную индексацию пенсий и зарплат в России предложил провести руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает «Российская газета».

Миронов считает, что таким образом в стране можно поддержать платёжеспособный спрос населения в период пандемии COVID-19 и на фоне обвала цен на нефть.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1 процента. Остается решать, каким образом государство поддержит работающих граждан.

«Это (индексация зарплат и пенсий – прим. НСН) будет сделано. Только в каком виде: в виде индексации, оплаты вынужденных прогулов – так или иначе, поддержка в это тяжелое время будет выполнена, поэтому не понимаю, о чем еще говорит Сергей Миронов (руководитель фракции «Справедливая Россия» - прим. НСН).

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Сейчас любые меры поддержки целесообразны - в этот период времени. И опыт зарубежных стран говорит о том, что поддержка идет через персоналии, через адресность. Россия поступает немножно по-другому. У каждого государства своя система поддержки. Мы поддерживаем отрасли, которые задействованы сейчас: здравоохранение, образование», - пояснил сенатор.

Ранее Валерий Рязанский отмечал в эфире НСН, что для работающих и неработающих пенсионеров предусмотрены разные способы начисления пенсий.

«У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года», - уточнил сенатор.


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ФОТО: flickr.com
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