Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил индексацию с 1 апреля социальных пенсий на 6,1 процента. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ранее зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что пенсии и социальные выплаты граждан России будут проиндексированы вне зависимости от колебаний курса рубля. Она отметила, что таким образом будут реализованы положения, которые планируется закрепить в Конституции.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Михаил МишустинСоциальные ПенсииИндексация