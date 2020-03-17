Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Ранее зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что пенсии и социальные выплаты граждан России будут проиндексированы вне зависимости от колебаний курса рубля. Она отметила, что таким образом будут реализованы положения, которые планируется закрепить в Конституции.

