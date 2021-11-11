В Совфеде поддержали предложение ввести обязательные QR-коды в транспорте

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в условиях пандемии ввод QR-кодов в транспорте является оправданной мерой, сообщает РИА Новости.

Песков: Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной

По его словам, это должно защитить здоровье и жизнь людей, которые не привиты и входят в группу риска.

«Люди, которые привитые и которые защищены от COVID-19, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться», - отметил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отменить QR-коды и другие ковидные ограничения будет возможно только после окончания пандемии.

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