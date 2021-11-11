Песков: Полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии

Отменить QR-коды и другие ковидные ограничения будет возможно только после окончания пандемии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ.

По его мнению, выполнить это пока не получится, даже после приобретения коллективного иммунитета, при недостижении которого может возникнуть необходимость во введении новых ограничений. По словам представителя Кремля, он постоянно должен высоко поддерживаться ревакцинацией.

Попасть на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае можно будет только по QR-кодам

Песков отметил, что с коронавирусом по-прежнему необходимо усердно бороться, добавив, что в случае ухудшения ситуации, придется ввести новые ограничения, которые каждый регион будет принимать самостоятельно. При этом, по его словам, введение ограничений на федеральном уровне пока не планируется.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила за всеобщую обязательную вакцинацию.

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ФОТО: Григорий Сысоев
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