Песков: Полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии

Отменить QR-коды и другие ковидные ограничения будет возможно только после окончания пандемии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ.

По его мнению, выполнить это пока не получится, даже после приобретения коллективного иммунитета, при недостижении которого может возникнуть необходимость во введении новых ограничений. По словам представителя Кремля, он постоянно должен высоко поддерживаться ревакцинацией.