В Совфеде отреагировали на опровержение Минтруда по процедуре увольнения

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что процедура перехода с бумажных на электронные трудовые книжки довольно длительная, а порядок выдачи нового пакета документов со справкой по форме СТД-Р тоже «не привязан» жестко к 1 февраля 2020 года.

«Отводится достаточно большое количество времени на то, чтобы система электронных трудовых книжек вошла в нормативные требования. В данной ситуации (с переносом даты предоставления увольняющемуся сотруднику сведений по форме СТД-Р – прим. НСН) прав Минтруд. Нет жесткого требования, чтобы с 1 февраля все «заводить» на электронные трудовые книжки. Требуется отработка технологии, согласие работника на перевод его электронной книжки на электронный носитель. Я бы прислушался к голосу Минтруда, давайте дождемся официальных документов», - порекомендовал сенатор.

Также он отметил, что в России часто переносят переход на электронный документооборот в связи с разной степенью готовности регионов к процессу.



Ранее глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу о новом сервисе для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей. Но при этом эксперт заявил о возможных подвохах при его создании.