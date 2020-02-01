В Совфеде отреагировали на опровержение Минтруда по процедуре увольнения
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал дождаться официальных документов о новом порядке увольнения.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал дождаться официальных документов о новом порядке увольнения.
В Минтруде опровергли публикации в СМИ, в том числе в Газете.ru, об изменении правил увольнения с работы с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отмечает РИА «Новости».
В Минтруде уточнили, что сведения по форме СТД-Р, которые, якобы, работодатель должен был выдавать с остальными документами всем увольняющимся, предоставляют только тем работникам, кто выбрал электронный формат трудовой книжки. Для этого необходим их запрос и не только при увольнении, отмечают в Минтруде и добавляют, что приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что процедура перехода с бумажных на электронные трудовые книжки довольно длительная, а порядок выдачи нового пакета документов со справкой по форме СТД-Р тоже «не привязан» жестко к 1 февраля 2020 года.
«Отводится достаточно большое количество времени на то, чтобы система электронных трудовых книжек вошла в нормативные требования. В данной ситуации (с переносом даты предоставления увольняющемуся сотруднику сведений по форме СТД-Р – прим. НСН) прав Минтруд. Нет жесткого требования, чтобы с 1 февраля все «заводить» на электронные трудовые книжки. Требуется отработка технологии, согласие работника на перевод его электронной книжки на электронный носитель. Я бы прислушался к голосу Минтруда, давайте дождемся официальных документов», - порекомендовал сенатор.
Также он отметил, что в России часто переносят переход на электронный документооборот в связи с разной степенью готовности регионов к процессу.
Ранее глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу о новом сервисе для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей. Но при этом эксперт заявил о возможных подвохах при его создании.
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