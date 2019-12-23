Совфед одобрил законопроект об электронной подписи
23 декабря 201916:58
Совет Федерации поддержал законопроект, призванный усовершенствовать регулирование в сфере электронной подписи (ЭП), а также ужесточающий требования к удостоверяющим центрам.
Документ, в том числе, регулирует требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров, занимающихся выдачей сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Также закон сокращает максимальный срок аккредитации с нынешних пяти лет до трех, отмечает Газета.ру
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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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