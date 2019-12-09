Автомобилисты заподозрили подвох в электронных сделках купли-продажи машин

Минкомсвязи и МВД разрабатывают новый сервис для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей. Физические лица смогут оформить сделку на портале госуслуг уже в 2020 году.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил о возможных подвохах в инициативе.

«Мы уже понимаем, что просто так ничего не делается и есть большой дефицит доверия к государству и его органам. Даже при позитивных предложениях люди думают о подвохах и скрытых намерениях. Поэтому полного доверия нет и к этой инициативе. Заинтересованность есть, возможно, даже не у властей, а у людей, которые с властью работают. Возможно, доступно будет какие-то договоры признавать недействительными из-за несоответствия электронной версии, аннулировать сделки, когда это кому-то понадобится. Если бы это было не наше государство, то просто сказали бы "спасибо, это в помощь", а так, если не видится сразу, то предполагается подвох», - сказал Похмелкин.

По мнению, главы Движения автомобилистов России, каждая сделка по купле-продаже автомобиля уникальна, и электронный договор не должен освободить участников от тщательного анализа и формулирования обязательств по своему договору.