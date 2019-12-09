Автомобилисты заподозрили подвох в электронных сделках купли-продажи машин
Глава Движения автомобилистов России в эфире НСН поддержал инициативу при одном «но».
Минкомсвязи и МВД разрабатывают новый сервис для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей. Физические лица смогут оформить сделку на портале госуслуг уже в 2020 году.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил о возможных подвохах в инициативе.
«Мы уже понимаем, что просто так ничего не делается и есть большой дефицит доверия к государству и его органам. Даже при позитивных предложениях люди думают о подвохах и скрытых намерениях. Поэтому полного доверия нет и к этой инициативе. Заинтересованность есть, возможно, даже не у властей, а у людей, которые с властью работают. Возможно, доступно будет какие-то договоры признавать недействительными из-за несоответствия электронной версии, аннулировать сделки, когда это кому-то понадобится. Если бы это было не наше государство, то просто сказали бы "спасибо, это в помощь", а так, если не видится сразу, то предполагается подвох», - сказал Похмелкин.
По мнению, главы Движения автомобилистов России, каждая сделка по купле-продаже автомобиля уникальна, и электронный договор не должен освободить участников от тщательного анализа и формулирования обязательств по своему договору.
Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин отметил, что электронный договор позволит быстрее и безопаснее проводить сделки. Сервис предоставит характеристики и историю автомобиля, в том числе, количество его владельцев. На госуслугах будет возможность создавать договор купли-продажи, который заполнится автоматически, а покупателю необходимо будет только приехать для регистрации авто в отделение ГИБДД.
Собеседник НСН в целом поддержал инициативу, но при условии, что использование таких электронных договоров не будет носить обязательный характер.
«Если этот электронный договор будет в качестве примера и ориентира для продавца и покупателя, то ничего страшного в этом нет. Например, чтобы посмотреть и соотнести с тем, что вы сами составляете. Если же это будет навязываться в качестве чего-то обязательного, то это неприемлемо и этого быть не должно», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в России появится новый документ на автомобиль. Он будет создан, чтобы информировать о показателях энергоэффективности, а также экологии транспортных средств. Документ будет нaзвaн «этикеткa энергоэффективности». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и депутат Госдумы Владимир Лысаков в эфире НСН усомнились в ее необходимости.
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