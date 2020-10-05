В Совфеде не исключили закрытие границ России из-за коронавируса
5 октября 202010:55
В Совете Федерации сообщили о возможности закрытия границ России и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор. Он пояснил, что чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru