В Совфеде не исключили закрытие границ России из-за коронавируса

В Совете Федерации сообщили о возможности закрытия границ России и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор. Он пояснил, что чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.