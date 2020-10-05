В Совфеде не исключили закрытие границ России из-за коронавируса

В Совете Федерации сообщили о возможности закрытия границ России и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор. Он пояснил, что чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.

За сутки в России 10 888 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания новой инфекцией, умерли 117 пациентов, пишут «Известия».

Между тем, в Москве утвердили единую схему лечения больных с коронавирусом в стационарах, сообщает RT.


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ТЕГИ:Выезд За ГраницуВалерий РязанскийКоронавирус
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