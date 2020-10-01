Основным направлением зимнего отдыха у россиян назвали Сочи

Президент Российского союза туриндустрии объяснил в эфире НСН, почему Сочи пользуется в этом сезоне таким успехом зимой.

Темпы бронирования отелей в Сочи на предстоящий зимний сезон оказались выше прошлогодних примерно в три раза. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН, такой спрос объясняется закрытыми границами и небольшим количеством раскрученных горнолыжных курортов на территории России.

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«Люди планировали отдыхать, хотели отдыхать, поддерживать привычный и активный стиль жизни. А хороших и раскрученных горнолыжных курортов в России на сегодняшний день не так много. Пока нет понимания, будут ли работать зарубежные курорты зимой, будут ли они доступны россиянам в связи с закрытием границ. Поэтому аудитория сейчас перераспределяется на внутренний рынок», – сказал он.

Кроме того, Игнатьев в эксклюзивном интервью НСН пояснил, зачем было решено полностью переписать закон о туризме.

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ФОТО: НСН
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