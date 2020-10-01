Основным направлением зимнего отдыха у россиян назвали Сочи

Темпы бронирования отелей в Сочи на предстоящий зимний сезон оказались выше прошлогодних примерно в три раза. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН, такой спрос объясняется закрытыми границами и небольшим количеством раскрученных горнолыжных курортов на территории России.