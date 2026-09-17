Продюсер Фрилле: Депардье находится в депрессии из-за судов

По его словам, Депардье больше не хочет сниматься в кино, пишет RT.

«Он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — поделился Фрилле.

Депардье стал фигурантом нескольких судебных процессов, артиста подозревают в том числе в домогательствах, налоговом мошенничестве, фиктивном проживании в Бельгии.

