Продюсер Фрилле: Депардье находится в депрессии из-за судов

Французский актер Жерар Депардье впал в депрессию из-за судебных разбирательств, которые ведутся против него во Франции. Об этом рассказал директор парижской консерватории Сергея Рахманинова, продюсер Арно Фрилле в беседе с РИА Новости.

Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение

По его словам, Депардье больше не хочет сниматься в кино, пишет RT.

«Он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — поделился Фрилле.

Депардье стал фигурантом нескольких судебных процессов, артиста подозревают в том числе в домогательствах, налоговом мошенничестве, фиктивном проживании в Бельгии.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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