За сутки в России 10 888 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировано 10 888 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии отмечено 1 225 889 заболевших вирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вылечились 3181 ранее заразившийся этим вирусом. Умерли 117 пациентов, передает RT.

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Первое место по количеству заболевших ковидом по-прежнему возглавляет Москва с 3 537 человек, отмечает Ura.ru. На втором месте Санкт-Петербург (407), на третьем — Московская область (339).

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в российской столице утвержден единый стандарт лечения больных COVID-19.

Между тем, вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода, после человек снова становится уязвим по отношению к коронавирусу.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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