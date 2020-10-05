За сутки в России 10 888 новых случаев заражения COVID-19

Первое место по количеству заболевших ковидом по-прежнему возглавляет Москва с 3 537 человек, отмечает Ura.ru. На втором месте Санкт-Петербург (407), на третьем — Московская область (339).

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в российской столице утвержден единый стандарт лечения больных COVID-19.

Между тем, вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода, после человек снова становится уязвим по отношению к коронавирусу.



