Эксперт предупредил о скрытой угрозе дешевых присадок для бензина
Использование октан-корректоров для бензина может не только не улучшить качество топлива, но и испортить двигатель и системы очистки выхлопа автомобиля. Об этом заявил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил эксперт, октан-корректор не сможет «превратить АИ-92 в АИ-95», он способен в ограниченной степени повысить детонационную стойкость бензина.
«Главная проблема топлива пониженного экологического класса — не октановое число, а повышенное содержание серы. Присадка не способна удалить из бензина серу, воду или грязь, не восстановит изношенные форсунки, не очистит катализатор и не устранит неисправность системы зажигания», — подчеркнул Родионов.
По его словам, обеспечить нужные условия работы для рассчитанного на АИ-95 авто можно лишь заправляясь соответствующим топливом на проверенной АЗС. Эксперт предупредил, что компенсировать бензин октан-корректорами особенно критично для двигателей с турбонаддувом, непосредственным впрыском, сложной системой очистки выхлопа.
Кроме того, Родионов предостерег от применения дешевых средств неизвестного происхождения, в которых могут обнаружиться металлосодержащие антидетонаторы. Их продукты сгорания образуют отложения на свечах зажигания, кислородных датчиках, в каталитическом нейтрализаторе и бензиновом сажевом фильтре. При регулярном применении таких корректоров у машины могут появиться пропуски зажигания, нестабильная работа мотора, ухудшение разгона и рост расхода топлива.
Между тем в России официально разрешили реализацию бензина и дизельного горючего экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».
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