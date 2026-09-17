ЦИК: На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют пункты голосования
Десять пунктов голосования на выборах в Госдуму откроют для соотечественников на границах со странами Прибалтики и Польшей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, комиссия на основе опыта 2024 года оборудует пункты возле переходов у границ Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.
«На территории Калининградской области четыре таких пункта, Ленинградской - один специально оборудованный участок, и Псковской - пять пунктов», - цитирует Памфилову РИА Новости.
Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября, пишет «Радиоточка НСН».
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