ЦИК: На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют пункты голосования

Десять пунктов голосования на выборах в Госдуму откроют для соотечественников на границах со странами Прибалтики и Польшей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, комиссия на основе опыта 2024 года оборудует пункты возле переходов у границ Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

«На территории Калининградской области четыре таких пункта, Ленинградской - один специально оборудованный участок, и Псковской - пять пунктов», - цитирует Памфилову РИА Новости.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября, пишет «Радиоточка НСН».

