Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа
Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Решение было принято, чтобы родители без суеты смогли выбрать необходимые для школы вещи. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление. Пособие получат 17 миллионов детей. Выплаты пойдут через Пенсионный фонд, на эти цели выделено 204 миллиарда рублей.
На 10 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых есть дети от 6 до 18 лет, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет, если они продолжают обучаться по основным общеобразовательным программам.
Ранее стало известно, что минимальный школьный набор подорожал на 13%. В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- Отправил под арест экс-полицейского за убийство школьницы под Самарой
- Путин и Эрдоган обсудили лесные пожары в Турции по телефону
- В отсеке модуля «Звезда» на МКС давление нарастят в течение суток
- В России в июле зафиксирована максимальная смертность за всю пандемию
- Названы самые популярные зарубежные писательницы современности
- «Мы уже девчонки с опытом». Бобровникова о выходе в четвертьфинал ОИ-2020
- Горбачев рассказал о важности переговоров РФ и США по стратстабильности
- Зыкова и Каримова принесли российской команде серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе
- Порошенко в ответ на статью Путина рассказал различиях между украинцами и русскими
- В ЛНР с 1 августа отменят комендантский час на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru