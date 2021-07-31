Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Решение было принято, чтобы родители без суеты смогли выбрать необходимые для школы вещи. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление. Пособие получат 17 миллионов детей. Выплаты пойдут через Пенсионный фонд, на эти цели выделено 204 миллиарда рублей.

На 10 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых есть дети от 6 до 18 лет, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет, если они продолжают обучаться по основным общеобразовательным программам.

Ранее стало известно, что минимальный школьный набор подорожал на 13%. В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.



