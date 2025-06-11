В Новгородской области задержали готовившего теракт украинского агента
Агента украинских спецслужб, готовившего теракт, задержали в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, гражданин Украины 1997 года рождения через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с куратором, по заданию поджег два автомобиля с символикой специальной военной операции, вел разведку объектов критической инфраструктуры, собирал сведения о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций в области. По команде Киева злоумышленник изъял из тайника в Великом Новгороде самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать авто общественного деятеля - ветерана СВО. Фигуранта задержали при подготовке теракта.
Против агента возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Кроме того, правоохранители ведут документирование в действиях фигуранта признаков статей «Диверсия» и «Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против РФ» и проводят розыск заказчика преступлений.
Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, планировавшего по указанию Киева теракт в местах массового скопления людей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru