В Новгородской области задержали готовившего теракт украинского агента

Агента украинских спецслужб, готовившего теракт, задержали в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, гражданин Украины 1997 года рождения через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с куратором, по заданию поджег два автомобиля с символикой специальной военной операции, вел разведку объектов критической инфраструктуры, собирал сведения о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций в области. По команде Киева злоумышленник изъял из тайника в Великом Новгороде самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать авто общественного деятеля - ветерана СВО. Фигуранта задержали при подготовке теракта.

Против агента возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Кроме того, правоохранители ведут документирование в действиях фигуранта признаков статей «Диверсия» и «Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против РФ» и проводят розыск заказчика преступлений.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, планировавшего по указанию Киева теракт в местах массового скопления людей, напоминает РЕН ТВ.

