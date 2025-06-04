В Крыму задержали двух женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Двух женщин-агентов спецслужб Украины задержали в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным силовиков, подозреваемые передавали противнику данные о военных объектах в регионе. Так, жительница Нижнегорского района предложила украинской военной разведке помощь в сборе сведений и предоставила координаты военных объектов, в том числе склада с горюче-смазочными материалами. Эта информация предназначалась для нанесения огневого поражения со стороны ВСУ. В свою очередь, жительница Севастополя сотрудничала с СБУ через мессенджер Telegram, собирая данные о военнослужащем Черноморского флота РФ.
Подозреваемые дали признательные показания. Против женщин возбудили уголовные дела о государственной измене в форме шпионажа, фигуранток заключили под стражу.
Ранее в Луганской Народной Республике задержали украинца, который передавал Киеву информацию о российских войсках, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сильно не пытали»: Блогер Щепихин рассказал о своем похищении
- Песков подтвердил взрыв у Крымского моста
- Участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале задержали
- В Крыму задержали двух женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
- В Томской области совершил вынужденную посадку Ми-8 с 17 пассажирами
- Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
- Власти Чечни: Блогера Щепихина не похитили, а задержали
- СМИ: Неизвестный открыл стрельбу возле ТРЦ в Москве
- В России предложили ввести дополнительный отпуск для работников с выгоранием
- На гендиректора завода в Орле завели дело о неуплате налогов на 443 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru