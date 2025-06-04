В Крыму задержали двух женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

Двух женщин-агентов спецслужб Украины задержали в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, подозреваемые передавали противнику данные о военных объектах в регионе. Так, жительница Нижнегорского района предложила украинской военной разведке помощь в сборе сведений и предоставила координаты военных объектов, в том числе склада с горюче-смазочными материалами. Эта информация предназначалась для нанесения огневого поражения со стороны ВСУ. В свою очередь, жительница Севастополя сотрудничала с СБУ через мессенджер Telegram, собирая данные о военнослужащем Черноморского флота РФ.

Подозреваемые дали признательные показания. Против женщин возбудили уголовные дела о государственной измене в форме шпионажа, фигуранток заключили под стражу.

Ранее в Луганской Народной Республике задержали украинца, который передавал Киеву информацию о российских войсках, пишет RT.

