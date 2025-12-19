«То, что происходит сейчас в городах можно сравнить с муравейником. Все современные города, особенно крупные, столкнулись с тем, что пешеходам в них не осталось места. Бешенные курьеры, которые едут по тротуарам, расталкивая всех, поставили под сомнение саму возможность нахождения пешеходов в городе, тем более детей. Категорически нужно запретить ездить по тротуарам на всех этих средствах индивидуальной мобильности. Пусть едут хоть по встречной полосе, только не по тротуару», - считает эксперт.

По его словам, если нет возможности выделить дорожки для доставщиков, пусть передвигаются по проезжей части.