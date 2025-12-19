В Союзе потребителей призвали выгнать курьеров с тротуаров
Все современные города, особенно крупные, столкнулись с тем, что пешеходам в них не осталось места, заявил в беседе с НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Категорически нужно запретить ездить по тротуарам на всех средствах индивидуальной мобильности, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
В России предложили ввести запрет на езду курьеров по оживленным тротуарам. Об этом сообщает «Радио России» в Telegram-канале. По словам автора инициативы, депутата Государственной думы Яны Лантратовой, так решится проблема хаотичной езды курьеров. Также депутат предлагает ввести для доставщиков на электровелосипедах ограничения скорости до 20 километров в час и обязательную регистрацию средства передвижения. Шапкин отметил, что в городах уже не остается места для пешеходов.
«То, что происходит сейчас в городах можно сравнить с муравейником. Все современные города, особенно крупные, столкнулись с тем, что пешеходам в них не осталось места. Бешенные курьеры, которые едут по тротуарам, расталкивая всех, поставили под сомнение саму возможность нахождения пешеходов в городе, тем более детей. Категорически нужно запретить ездить по тротуарам на всех этих средствах индивидуальной мобильности. Пусть едут хоть по встречной полосе, только не по тротуару», - считает эксперт.
По его словам, если нет возможности выделить дорожки для доставщиков, пусть передвигаются по проезжей части.
«Нужно создать специальные дорожки для скутеров. И курьеры должны находиться только там. Если нет возможности обустроить такие дорожки, то, соответственно, они должны передвигаться, как остальные участники дорожного движения, по проезжей части. Эта проблема не просто назрела, а даже уже перезрела. Никаких 20 километров в час. Курьеров нужно выгонять с тротуаров полностью», - добавил Шапкин.
Ранее курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
