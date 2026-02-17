СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов
Операторы мобильной связи в России обсуждают с Минцифры возможность выделения частот для 5G без проведения аукциона, сообщает «Коммерсант».
Среди требований - обязательство по покрытию городов-миллионников сетью до 2031 года. По словам экспертов, проект по строительству 5G в таких городах реально реализовать за пять лет, однако его будет сложно окупить. Как выяснилось, построение 5G при первоначальных условиях аукциона и в диапазоне 4,8–4,99 ГГц оказалось нерентабельным. Операторы не поддержали проведение аукциона, поскольку при расчете его начальной стоимости вложения в приобретение спектра 5G не окупаются. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей.
В Минцифры заявили, что первые коммерческие сети связи пятого поколения должны появиться в 2026 году. При этом сроки и условия выделения частот будут зависеть от результатов обсуждения с ведомствами и операторами.
Ранее оператор связи МТС заявил о готовности к запуску мобильной связи пятого поколения 5G. Вероятно, в 2026 году начнется строительство сетей 5G, но это будут тестовые площадки, заявил НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук. По его словам, не стоит ожидать, что 5G заработает в России раньше 2029 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины
- СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов
- Wildberries планирует внедрить биометрию для продажи товаров 18+
- В России установят санитарные нормы для готовой еды
- СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика
- МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме
- Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму
- СМИ: Краснодарский край атакуют дроны «Лютый» ВСУ
- СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве
- В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru