СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов

Операторы мобильной связи в России обсуждают с Минцифры возможность выделения частот для 5G без проведения аукциона, сообщает «Коммерсант».

Среди требований - обязательство по покрытию городов-миллионников сетью до 2031 года. По словам экспертов, проект по строительству 5G в таких городах реально реализовать за пять лет, однако его будет сложно окупить. Как выяснилось, построение 5G при первоначальных условиях аукциона и в диапазоне 4,8–4,99 ГГц оказалось нерентабельным. Операторы не поддержали проведение аукциона, поскольку при расчете его начальной стоимости вложения в приобретение спектра 5G не окупаются. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей.

В Минцифры заявили, что первые коммерческие сети связи пятого поколения должны появиться в 2026 году. При этом сроки и условия выделения частот будут зависеть от результатов обсуждения с ведомствами и операторами.

Ранее оператор связи МТС заявил о готовности к запуску мобильной связи пятого поколения 5G. Вероятно, в 2026 году начнется строительство сетей 5G, но это будут тестовые площадки, заявил НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук. По его словам, не стоит ожидать, что 5G заработает в России раньше 2029 года.







