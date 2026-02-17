СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины

Речь идет об отдельной авиабазе на Дальнем Востоке — максимально удаленной географически от продолжающихся боевых действий на Украине. Так издание прокомментировало появившиеся в интернете спутниковые снимки с несколькими истребителями пятого поколения РФ, замеченными на дальневосточной базе.

Не исключено, что данные Су-57 могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний. Согласно другой версии, Россия стремится защитить свои Су-57 от Украины.

Ранее в истребитель Су-57 внедрили искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

