СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины
Россия перебросила свои Су-57 на границу с Китаем из-за Украины, сообщает The National Interest.
Речь идет об отдельной авиабазе на Дальнем Востоке — максимально удаленной географически от продолжающихся боевых действий на Украине. Так издание прокомментировало появившиеся в интернете спутниковые снимки с несколькими истребителями пятого поколения РФ, замеченными на дальневосточной базе.
Не исключено, что данные Су-57 могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний. Согласно другой версии, Россия стремится защитить свои Су-57 от Украины.
Ранее в истребитель Су-57 внедрили искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
