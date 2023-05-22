В Союзе промышленников не подержали шестидневную рабочую неделю

В РСПП назвали идею «непродуманной и несвоевременной». Там отметили, что 40 рабочих часов в неделю — это научно обоснованная норма. Кроме того, в союзе отметили, что не у всех компаний восстановился спрос и логистические цепочки, что не позволит им оплачивать сотрудникам дополнительный рабочий день.

Также увеличение рабочей недели, говорится в заявлении РСПП, уменьшит возможности для реализации волонтёрских проектов, важных в нынешних условиях.

Шестидневная рабочая неделя приведет к лишней нагрузке на работодателей, экономику и здоровье граждан, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН.

