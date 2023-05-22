В Союзе промышленников не подержали шестидневную рабочую неделю
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что шестидневная рабочая неделя приведёт к снижению производительности труда, ухудшит здоровье работников и в целом нанесёт экономике серьёзный ущерб.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, чтобы «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов».
В РСПП назвали идею «непродуманной и несвоевременной». Там отметили, что 40 рабочих часов в неделю — это научно обоснованная норма. Кроме того, в союзе отметили, что не у всех компаний восстановился спрос и логистические цепочки, что не позволит им оплачивать сотрудникам дополнительный рабочий день.
Также увеличение рабочей недели, говорится в заявлении РСПП, уменьшит возможности для реализации волонтёрских проектов, важных в нынешних условиях.
Шестидневная рабочая неделя приведет к лишней нагрузке на работодателей, экономику и здоровье граждан, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru