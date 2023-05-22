«Россия докатилась?»: В Госдуме назвали «глупой» идею о шестидневной рабочей неделе

«Отношусь к инициативе скептически, учитывая, что у нас были приняты ранее поправки в Трудовой кодекс. Сегодня у правительства есть право для отдельных организаций регулировать вопрос о продолжительности рабочего времени. Это касается оборонно-промышленного комплекса, этот вопрос урегулирован законодательством. Те организации, которые должны усиленно работать, они это уже делают, в три смены, непрерывный цикл работ и так далее», - рассказал он.

По его словам, в других сферах шестидневка будет лишь мешать, это станет дополнительной нагрузкой на работодателя и здоровье граждан.

«Что касается остальных организаций, надо понимать, что это рынок труда. Какое-либо регулирование может привести к дестабилизации рынка труда. Еще недавно звучали предложения о четырехдневной рабочей неделе. Выбирая между шестидневкой и четырехдневкой, конечно, я за четырехдневную, но при условии, что не снижается доход работника и производительность труда. Что касается шестидневки, надо понимать, что это будет определенная нагрузка на работодателя, на экономику, на здоровье граждан», - объяснил Нилов.

С ним согласилась и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которая назвала подобные инициативы глупыми. Она объяснила, почему такая схема работы не может применяться сегодня.

«Во время Великой Отечественной войны в стране было плановое ведение хозяйства. Все, что производилось, производилось государством, вся оплата работникам, карточки и так далее, делалось государством. Сейчас они предлагают это делать для частного бизнеса. Такие глупые, непродуманные и неконкретные предложения наносят большой вред российской политике, восприятию России в мире, идут на пользу нашим врагам. Сейчас западные СМИ будут говорить о том, что Россия докатилась, предложила шестидневную рабочую неделю», - сказала собеседница НСН.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю. Однако он выразил мнение, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет, сообщает «Радиоточка НСН».