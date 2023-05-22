В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Авторы инициативы отмечают, что до 2014 года экономика страны демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших на планете. Однако позже санкции, введенные против РФ, увеличили нагрузку на экономический сектор. Экономика смогла выдержать санкционный удар и показала стрессоустойчивость, отмечает телеканал «360».

«Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — указано в обращении.

В ассоциации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность экономики страны в условиях современных вызовов и реализовать обозначенные президентом Владимиром Путиным задачи на 2023 год: технологический и промышленный прорыв, укрепление экономического суверенитета, сокращение зависимости от иностранных институтов.

Эксперты напомнили, что в годы Великой Отечественной войны жители страны трудились по шесть или семь дней в неделю. После окончания войны рабочий день постепенно сократили до семи часов шесть дней в неделю, а в 1967 году установили восьмичасовой рабочий день и пятидневку.

