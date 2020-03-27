В Союзе производителей раскритиковали идею об ограничении продажи алкоголя при пандемии
Президент Союза производителей алкогольной продукции в эфире НСН заявил о сознательности граждан в употреблении алкоголя в условиях эпидемии коронавируса.
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции. Он предлагает ввести запрет до 1 мая на продажу не более 1 литра алкоголя крепостью более девяти градусов в руки при разовой покупке.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь в беседе с НСН раскритиковал идею Хамзаева.
«Все, что касается любых ограничений, мы прекрасно знаем и миллион раз проходили - когда государство за тебя решает, в чем-то тебя ограничивает, то это давно себя дискредитировало и доказало свою абсолютную никчемность. Поэтому я считаю, что люди сами в состоянии принять решение, что им необходимо делать, потому что они взрослые, умные, профессиональные люди. Любые подобного рода инициативы, я считаю, абсолютной глупостью», - сказал Косарь.
При этом, он высказал мнение, что граждане России не будут злоупотреблять алкоголем в сложившейся ситуации с коронавирусом, несмотря на недельные выходные, которые объявил 25 марта президент России Владимир Путин.
«Сейчас ситуация такая, что каждый человек должен думать о том, что происходит, как защитить свою семью и близких. Это не праздничное время для того, чтобы выпивать. И я уверен, что все люди разумные и ничего подобного не будет происходить. Это способ, чтобы предотвратить распространение инфекции, чтобы люди меньше заражали друг друга. Все понимают в какой обстановке этот условный праздник нам дан», - заключил собеседник НСН.
Глава проекта «Трезвая Россия» в свою очередь убежден, что правительство в праве вводить подобные ограничения «вплоть до полного запрета продажи алкоголя».
По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом нового типа заражено более 532 тыс. человек, 24 тыс умерли, а более 122,6 тыс людей выздоровели.
Ранее НСН сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
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