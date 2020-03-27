В Союзе производителей раскритиковали идею об ограничении продажи алкоголя при пандемии

При этом, он высказал мнение, что граждане России не будут злоупотреблять алкоголем в сложившейся ситуации с коронавирусом, несмотря на недельные выходные, которые объявил 25 марта президент России Владимир Путин.

«Сейчас ситуация такая, что каждый человек должен думать о том, что происходит, как защитить свою семью и близких. Это не праздничное время для того, чтобы выпивать. И я уверен, что все люди разумные и ничего подобного не будет происходить. Это способ, чтобы предотвратить распространение инфекции, чтобы люди меньше заражали друг друга. Все понимают в какой обстановке этот условный праздник нам дан», - заключил собеседник НСН.

Глава проекта «Трезвая Россия» в свою очередь убежден, что правительство в праве вводить подобные ограничения «вплоть до полного запрета продажи алкоголя».

По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом нового типа заражено более 532 тыс. человек, 24 тыс умерли, а более 122,6 тыс людей выздоровели.

Ранее НСН сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.



