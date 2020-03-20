В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гебрейесуса, в случае инфицирования курение может стать причиной развития тяжелой формы заболевания. Также он призвал всех потреблять здоровую и полезную пищу и отказаться от сахаросодержащих напитков с целью укрепления иммунитета.
Кроме того, глава ВОЗ отметил пользу 30-минутной физической активности в день.
По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом составляет более 210 тысяч человек. 11 марта вспышка коронавируса была объявлена ВОЗ пандемией.
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