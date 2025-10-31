Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич в связи с этим в пресс-центре НСН напомнила, что в крупных косметических сетях покупателю вообще навязывают определенную продукцию и чаще всего она не российская.

«Когда человек приобретает продукцию в каком-то из нишевых магазинов или известных сетей, например, «Золотое Яблоко», «Летуаль», то здесь выбор за потребителя будет делать консультант, у которого стоят планы по продажам, и зачастую игра идет не в пользу российского производителя», - отметила она.

Шелищ заметил, что это негативная практика, которая вредит покупателю.

«Я считаю, что это плохо для потребителя. Это манипуляция. Его могут убеждать в качестве товара, который этим качеством на самом деле не обладает», - ответил Щелищ.

Ранее Туркенич в пресс-центре НСН отметила, что стандарты косметических составов в Китае и в России сильно отличаются, поэтому россиянам не стоит использовать продукцию из Поднебесной для своей кожи.



