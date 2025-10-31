В Союзе потребителей обвинили консультантов магазинов в манипуляциях
Петр Шелищ заявил НСН, что китайские бренды косметики выигрывают за счет хорошей упаковки, а Елизавета Туркенич раскрыла, что за покупателей в магазинах косметики выбирает консультант.
Чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не в пользу российских производителей. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ.
«Потребитель в принципе всегда за то, чтобы отечественные товары были на российских полках. Китайские товары просто замещают выпадающие европейские товары. Но на этой замене выигрывают российские производители. Пока что Китай берет за счет упаковки. А что покупает человек, приходя за духами? Если мужчина хочет сделать подарок женщине, то хорошо, когда он знает, какой она любит запах. Но часто у него нет такого знания и по сути он выбирает упаковку и цену», - рассказал он.
Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич в связи с этим в пресс-центре НСН напомнила, что в крупных косметических сетях покупателю вообще навязывают определенную продукцию и чаще всего она не российская.
«Когда человек приобретает продукцию в каком-то из нишевых магазинов или известных сетей, например, «Золотое Яблоко», «Летуаль», то здесь выбор за потребителя будет делать консультант, у которого стоят планы по продажам, и зачастую игра идет не в пользу российского производителя», - отметила она.
Шелищ заметил, что это негативная практика, которая вредит покупателю.
«Я считаю, что это плохо для потребителя. Это манипуляция. Его могут убеждать в качестве товара, который этим качеством на самом деле не обладает», - ответил Щелищ.
Ранее Туркенич в пресс-центре НСН отметила, что стандарты косметических составов в Китае и в России сильно отличаются, поэтому россиянам не стоит использовать продукцию из Поднебесной для своей кожи.
