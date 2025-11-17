«Залезть поглубже»: Зачем помечать продукты с истекающим сроком годности
Отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24–72 часа, это нереализуемая мера, заявил НСН Алексей Койтов.
Необходимо обязать магазины отдельным образом выделять продукты питания, у которых уже истекает срок годности, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России может появиться обязательное требование к магазинам выделять отдельные полки для товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24–72 часа. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По словам Чернышова, покупатели часто по незнанию покупают продукты с истекающим сроком годности. Койтов отметил, что на практике будет сложно это реализовать.
«Идея неплохая, подобный вопрос уже поднимался. Но с точки зрения реализации на практике есть вопросы. Например, почему нужно отдельно класть продукты, которые через три дня будут с истекшим сроком годности? У некоторых товаров срок годности всего три дня составляет. Если берем готовые блюда, там максимум сутки или двое. Ранжировать их будет невозможно в таком случае. Сегодня на полке ближе к покупателю выкладывается продукт, у которого срок годности меньше. Такова практика. Знающий покупатель залезает рукой поглубже. Но с точки зрения бизнеса это логично, что нужно продать сначала те продукты, которые были завезены раньше. Потому что тогда больше продукции придется утилизировать. У меня нет данных, насколько это большая проблема для покупателей», - отметил он.
В связи с этим Койтов выдвинул альтернативное предложение.
«Сегодня у магазинов нет обязанности обозначать истекающий срок годности. Никаких требований в законе у нас нет, кроме одного, что продукты не могут быть реализованы, если у них истек срок годности. Можно обязать отдельным образом выделять продукты питания, у которых уже истекает срок годности. Это было бы правильно и честно», - заключил собеседник НСН.
Магазины должны указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, сейчас продавцы пользуются лазейками, а страдают покупатели, заявил НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
