Хитрости магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей ежегодно

Союз потребителей России (СПРФ) бьет тревогу: из-за маркетинговых уловок граждане ежегодно теряют около 1 трлн рублей. Суть проблемы в том, что покупателю сложно сравнить реальную стоимость продуктов. Выход видят в том, чтобы заставить ритейлеров показывать цену за килограмм, литр или десяток. Эта идея, ранее озвученная парламентариями, теперь дошла до правительства.

По оценкам экспертов, практика уменьшения объемов упаковки при сохранении цены, известная как шринкфляция, стала ответом бизнеса на кризис 2008-2009 годов. Данная стратегия позволяет компаниям компенсировать рост затрат, не прибегая к прямому повышению цен, однако зачастую приводит к негативной реакции со стороны потребителей. Яркими примерами, вызвавшими общественный резонанс, стали появление в 2019 году куриных яиц в упаковках по 9 штук вместо десяти, а также бутылок с напитками объемом 0,8 и 0,9 литра.

СПРФ выдвинул ряд инициатив, направленных на повышение прозрачности цен. Общественная организация предлагает законодательно закрепить обязанность указывать на ценниках стоимость товара в пересчете на единицу измерения.

Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.

