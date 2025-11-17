Карпин заявил об уходе с поста главного тренера ФК «Динамо»
Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин решил уйти с поста главного тренера ФК «Динамо». Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
По словам специалиста, это «взвешенное и продуманное решение, которое принято с целью «полностью сосредоточиться» на работе в сборной страны.
«Моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», - подчеркнул Карпин.
Он также поблагодарил руководство, игроков и болельщиков команды за доверие и поддержку, отметив, что у «Динамо» есть всё, чтобы «добиваться высоких результатов».
О назначении Карпина на пост главного тренера московского «Динамо» стало известно летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Контракт был рассчитан до лета 2028 года, однако по факту специалист отработал в столичной команде лишь 4,5 месяца.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru