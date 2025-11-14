Шуточная тема: Депутат Чернышов объяснил, почему не решается проблема шринкфляции

Тема шринкфляции до сих пор не воспринимается всерьез, несмотря на большие экономические потери для домохозяйств, заявил НСН Борис Чернышов.

Магазины должны указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, сейчас продавцы пользуются лазейками, а страдают покупатели, заявил НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Уловки магазинов с «девятком яиц» и неполным литром молока ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, заявили в Союзе потребителей РФ. Явление получило название «шринкфляция» - уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта. Общественники предложили правительству обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, пишут «Известия». Чернышов заявил, что депутаты постоянно поднимают этот вопрос.

Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов
«Я не очень понимаю, почему регуляторы никак не влияют на подобную практику. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, лично я вносил законопроект. Мы даже задались вопросом, почему так много большого пространства в коробках продукции, как будто что-то не налили и не положили в нужном количестве. Это тоже манипуляции своего рода, часть шринкфляции. Магазины должны указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения. Тогда человек будет понимать, что он переплачивает, будет выбирать выгодную покупку. Пока есть эта лазейка, продавцы и производители будут пользоваться этим», - пояснил он.

По его словам, эта тема до сих пор не воспринимается всерьез, несмотря на большие экономические потери для домохозяйств.

«Эта тема находится почему-то в шуточном секторе, серьезно ее не воспринимают, хотя это действительно большая экономическая проблема для домохозяйств. Очень надеемся, что в итоге будет принят закон о честной цене. Также я сегодня вышел с инициативой, чтобы унифицировать размещение информации о сроке годности», - добавил собеседник НСН.

Сокращение упаковки товара при сохранении цены - самое настоящее воровство, заявил НСН в комментарии председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЦеныМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры