Магазины должны указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, сейчас продавцы пользуются лазейками, а страдают покупатели, заявил НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Уловки магазинов с «девятком яиц» и неполным литром молока ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, заявили в Союзе потребителей РФ. Явление получило название «шринкфляция» - уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта. Общественники предложили правительству обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, пишут «Известия». Чернышов заявил, что депутаты постоянно поднимают этот вопрос.