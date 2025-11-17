СМИ: Chevron может купить зарубежные активы «Лукойла»
Американская нефтегазовая корпорация Chevron рассматривает возможность приобретения международных активов «Лукойла». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
Интерес возник после того, как министерство финансов США выдало временную лицензию, позволяющую проводить сделки по продаже зарубежного бизнеса российской компании.
Лицензия действует до 13 декабря и допускает транзакции только при условии одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Агентство подчеркивает, что без разрешения регулятора сделки невозможны.
Российская компания оказалась под санкциями в октябре. Великобритания первой включила ее в свой санкционный список 15 октября. США ввели ограничения 22 октября, распространив их на «дочки», где «Лукойл» владеет долей более 50%, и обязав завершить операции до 21 ноября. Вслед за этим Евросоюз добавил в санкционный пакет подразделение Litasco Middle East DMCC, зарегистрированное в Дубае, передает «Радиоточка НСН».
