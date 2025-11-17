СМИ: Chevron может купить зарубежные активы «Лукойла»

Лицензия действует до 13 декабря и допускает транзакции только при условии одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Агентство подчеркивает, что без разрешения регулятора сделки невозможны.

Российская компания оказалась под санкциями в октябре. Великобритания первой включила ее в свой санкционный список 15 октября. США ввели ограничения 22 октября, распространив их на «дочки», где «Лукойл» владеет долей более 50%, и обязав завершить операции до 21 ноября. Вслед за этим Евросоюз добавил в санкционный пакет подразделение Litasco Middle East DMCC, зарегистрированное в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

