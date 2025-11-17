Турция пообещала раскрыть данные о причинах крушения C-130 в Грузии
Турция рассчитывает установить точные причины катастрофы военного самолета C-130 в Грузии после анализа бортового самописца и намерена открыто представить выводы следствия. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии, в результате чего погибли 20 военнослужащих. В администрации президента подчеркивали, что расследование ведется с особой тщательностью.
Эрдоган отметил, что данные, собранные турецкой комиссией и извлеченные из «черного ящика», позволят точнее определить обстоятельства трагедии, и пообещал в первую очередь информировать семьи погибших.
По информации обозревателя проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадира Сельви, анализ самописца планируется завершить к концу недели. Вероятность внешнего вмешательства, по его словам, оценивается как минимальная, передает «Радиоточка НСН».
