Турция пообещала раскрыть данные о причинах крушения C-130 в Грузии

Турция рассчитывает установить точные причины катастрофы военного самолета C-130 в Грузии после анализа бортового самописца и намерена открыто представить выводы следствия. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии, в результате чего погибли 20 военнослужащих. В администрации президента подчеркивали, что расследование ведется с особой тщательностью.

Эрдоган отметил, что данные, собранные турецкой комиссией и извлеченные из «черного ящика», позволят точнее определить обстоятельства трагедии, и пообещал в первую очередь информировать семьи погибших.

По информации обозревателя проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадира Сельви, анализ самописца планируется завершить к концу недели. Вероятность внешнего вмешательства, по его словам, оценивается как минимальная, передает «Радиоточка НСН».

