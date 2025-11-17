Венгрия пригрозила Украине ответом на попытки ограничить поставки нефти
Венгрия расценит как прямое посягательство на свой суверенитет любые практические шаги Украины, направленные на прекращение поставок российской нефти в страну. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире программы «Час правды».
По его словам, заявления Владимира Зеленского о намерении добиться остановки поставок уже являются вербальными атаками, а их реализация станет «практическим нападением», что Будапешт считает неприемлемым. Сийярто отметил, что Венгрия регулярно сталкивается с давлением со стороны Киева и Брюсселя, цель которого — вовлечь страну в конфликт, однако действующее правительство не позволит этого, отмечает «Свободная пресса».
В конце октября США ввели санкции против российских поставщиков энергоресурсов, включая «Лукойл», который снабжает Венгрию нефтью. Премьер-министр Виктор Орбан тогда призвал Вашингтон сделать исключение для Будапешта, указав, что страна не имеет выхода к морю и не располагает достаточными собственными ресурсами. После переговора Орбана с президентом США Дональдом Трампом поставки топлива были выведены из-под санкций.
В августе Венгрия и Словакия временно прекращали прием нефти по нефтепроводу «Дружба» после украинских ударов по объекту беспилотниками. Тогда Будапешт запретил въезд в страну и в Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному под позывным Мадьяр. Сийярто тогда назвал атаки на инфраструктуру фактическим ударом по суверенитету Венгрии, передает «Радиоточка НСН».
