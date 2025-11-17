Венгрия расценит как прямое посягательство на свой суверенитет любые практические шаги Украины, направленные на прекращение поставок российской нефти в страну. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире программы «Час правды».

По его словам, заявления Владимира Зеленского о намерении добиться остановки поставок уже являются вербальными атаками, а их реализация станет «практическим нападением», что Будапешт считает неприемлемым. Сийярто отметил, что Венгрия регулярно сталкивается с давлением со стороны Киева и Брюсселя, цель которого — вовлечь страну в конфликт, однако действующее правительство не позволит этого, отмечает «Свободная пресса».