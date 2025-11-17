Марсель лишил генконсульство России охраны после февральского нападения
Российское генеральное консульство в Марселе исключено из перечня охраняемых объектов, сообщил РИА Новости генконсул Станислав Оранский. По его словам, местные власти сняли даже минимальный уровень защиты, который ранее обеспечивался патрульными объездами полиции.
Дипломат отметил, что решение отражает официальную позицию французских властей, а улучшения отношений не просматривается. Он напомнил, что ранее один из участников нападения на консульство был оправдан, что, по его словам, выглядит странно и контрастирует с вероятной реакцией в случае атаки на дипмиссию другой страны.
Инцидент произошел в конце февраля, когда на территорию консульства были брошены три пластиковые емкости со взрывчатым веществом. Две из них сработали, создав угрозу сотрудникам и нарушив работу учреждения. Пострадавших не было. На место прибыла полиция, пожарные и саперы. Позже полиция задержала двоих подозреваемых на проукраинском митинге, одного из них удалось опознать по видеозаписям.
Суд Марселя приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы с возможностью домашнего ареста под электронный браслет, хотя по обвинению им могло грозить до 15 лет тюрьмы и крупный штраф. Апелляционная инстанция впоследствии смягчила приговор одному из осужденных, заменив срок на условный, передает «Радиоточка НСН».
