Марсель лишил генконсульство России охраны после февральского нападения

Российское генеральное консульство в Марселе исключено из перечня охраняемых объектов, сообщил РИА Новости генконсул Станислав Оранский. По его словам, местные власти сняли даже минимальный уровень защиты, который ранее обеспечивался патрульными объездами полиции.

Дипломат отметил, что решение отражает официальную позицию французских властей, а улучшения отношений не просматривается. Он напомнил, что ранее один из участников нападения на консульство был оправдан, что, по его словам, выглядит странно и контрастирует с вероятной реакцией в случае атаки на дипмиссию другой страны.