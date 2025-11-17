Россиянам в поездах дальнего следования будут предлагать пижамы

Пассажирам некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году начнут редлагать пижамы. Как пишет РИА Новости, об этом заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Владимир Пястолов.

По его словам, благодаря индивидуальным пижамам путешественники смогут «почувствовать себя как дома», а поездка «наполнится уютом и комфортом».

«Пижамы появятся в 2026 году в вагонах «люкс» ряда поездов... Её стоимость будет включена в сервисные услуги», - добавили в ФПК.

Ранее замгендиректора компании «РЖД» Иван Колесников заявил, что вагоны гравитационными туалетами в ближайшие несколько лет исчезнут, также пропадёт понятие «санитарная зона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПассажирыРЖДПоезд

