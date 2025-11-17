Россиянам в поездах дальнего следования будут предлагать пижамы

По его словам, благодаря индивидуальным пижамам путешественники смогут «почувствовать себя как дома», а поездка «наполнится уютом и комфортом».

«Пижамы появятся в 2026 году в вагонах «люкс» ряда поездов... Её стоимость будет включена в сервисные услуги», - добавили в ФПК.

Ранее замгендиректора компании «РЖД» Иван Колесников заявил, что вагоны гравитационными туалетами в ближайшие несколько лет исчезнут, также пропадёт понятие «санитарная зона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

