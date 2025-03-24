Аллергия и проблемы с желудком: Россиян напугали «серым» протеином с маркетплейсов

К покупке спортивного питания на маркетплейсах нужно относиться аккуратно, поскольку там много продукции без необходимых сертификатов, заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Вице-спиркер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания. По данным Роскачества, 90% протеина на маркетплейсах продается с нарушениями и лишь у 10% подобных товаров есть правильная документация. Силина объяснила, как быть спортсменам, любящим покупки онлайн.