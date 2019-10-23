В Союзе потребителей объяснили рост спроса на красную икру в России

Потребление красной икры в России с октября 2018 года по сентябрь 2019-го за предыдущий аналогичный период выросло сразу на 22 процента, сообщает РБК. При этом, согласно статистике, 33 процента российских семей приобретали красную икру хотя один раз за год.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью НСН заявил, что спрос на красную икру вырос после увеличения уловов в прошлую путину.

«В это легко поверить, потому что год назад, когда была путина, шли сообщения, что идет много рыбы. Соответственно, икра дешевела в то время, несильно заметно, но дешевела. Цена – результат компромисса между спросом и предложением. Если предложение существенно увеличилось, рынок конкурентный, естественно, снижали цены, люди покупали больше. Икра всегда пользовалась успехом у потребителя, только сдерживался этот успех ценами», - сказал он.