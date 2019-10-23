В Союзе потребителей объяснили рост спроса на красную икру в России
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал в эфире НСН, почему увеличение потребления деликатесов не говорит об улучшении уровня жизни в стране.
Потребление красной икры в России с октября 2018 года по сентябрь 2019-го за предыдущий аналогичный период выросло сразу на 22 процента, сообщает РБК. При этом, согласно статистике, 33 процента российских семей приобретали красную икру хотя один раз за год.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью НСН заявил, что спрос на красную икру вырос после увеличения уловов в прошлую путину.
«В это легко поверить, потому что год назад, когда была путина, шли сообщения, что идет много рыбы. Соответственно, икра дешевела в то время, несильно заметно, но дешевела. Цена – результат компромисса между спросом и предложением. Если предложение существенно увеличилось, рынок конкурентный, естественно, снижали цены, люди покупали больше. Икра всегда пользовалась успехом у потребителя, только сдерживался этот успех ценами», - сказал он.
Также собеседник НСН отметил, что рост цен на продукты в последнее время существенно замедлился.
«Об уровне жизни говорит другая статистика. Рост цен, к которому мы привыкли, был всегда после советского периода. Другое дело, это компенсировалось ростом доходов, в какие-то периоды опережающими темпами. Но в последние год-два существенно затормозился рост цен по одной простой причине: аппетиты предпринимателей не уменьшились – спрос тормозит рост цен. Если цены не снижать – люди не будут покупать», - добавил Шелищ.
Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью НСН заявил, что сейчас на рынке скопились огромные объемы красной икры. При этом цены на этот продукт не падают, а растут. По мнению Савельева, повышенный спрос все же свидетельствует о том, что россияне стали лучше жить.
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