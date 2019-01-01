Ресторатор Новиков рассказал о последствиях роста цен на красную рыбу
Владелец Novikov Group в эфире НСН рассказал, какие блюда популярнее – с красной икрой или красной рыбой.
Почти на треть повысятся цены на красную икру и красную рыбу. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает Интерфакс».
«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил эксперт.
Савельев прогнозирует в текущем году рост стоимости традиционного российского продукта на 25-30 процентов.
Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН рассказал, что ожидает рестораны и их посетителей после повышения цен на красную икру и красную рыбу.
«Блюда с красной икрой в ресторанах заказывают редко, поэтому рост цен на этот продукт серьезно не повлияет на ассортимент. Красная рыба более популярна у публики, и достаточно много позиций в меню, в которые входит этот ингредиент. Соответственно, эти блюда тоже вырастут в цене, потому что все рестораны изначально ориентируются на себестоимость. Рост цен огорчает, потому что люди перестают ходить в рестораны, стараются посещать недорогие места – кафе, бары. Это не здорово – ни для нас, рестораторов, ни для посетителей. Теряется культура питания и времяпрепровождения», - отметил эксперт.
Ранее член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН дал прогноз, как «цифровой» виски повлияет на рынок алкоголя.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Борис Гребенщиков не против дуэта с Oxxxymiron
- На Украине полицейские заявили о 280 нарушениях дня тишины
- В России заявили о подорожании красной икры
- Космонавты рассказали, на каких музыкальных инструментах играют на орбите
- СМИ: Партия «Слуга народа» определила своего спикера в Верховной раде