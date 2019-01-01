Ресторатор Новиков рассказал о последствиях роста цен на красную рыбу

Почти на треть повысятся цены на красную икру и красную рыбу. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает Интерфакс».

«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил эксперт.

Савельев прогнозирует в текущем году рост стоимости традиционного российского продукта на 25-30 процентов.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН рассказал, что ожидает рестораны и их посетителей после повышения цен на красную икру и красную рыбу.

«Блюда с красной икрой в ресторанах заказывают редко, поэтому рост цен на этот продукт серьезно не повлияет на ассортимент. Красная рыба более популярна у публики, и достаточно много позиций в меню, в которые входит этот ингредиент. Соответственно, эти блюда тоже вырастут в цене, потому что все рестораны изначально ориентируются на себестоимость. Рост цен огорчает, потому что люди перестают ходить в рестораны, стараются посещать недорогие места – кафе, бары. Это не здорово – ни для нас, рестораторов, ни для посетителей. Теряется культура питания и времяпрепровождения», - отметил эксперт.

Ранее член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН дал прогноз, как «цифровой» виски повлияет на рынок алкоголя.

